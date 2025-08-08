Agencias

Netanyahu traslada a Merz su "decepción" por el "embargo de armas" a Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha trasladado este viernes al canciller de Alemania, Friedrich Merz, su "decepción" por la decisión del Gobierno alemán de imponer un "embargo de armas" a Israel como represalia por la orden para ocupar la ciudad de Gaza.

"En lugar de apoyar a Israel en su justa guerra contra Hamás, responsable del ataque más horrible contra los judíos desde el Holocausto, Alemania recompensa a Hamás", ha lamentado la oficina de Netanyahu, en su primera reacción a la orden anunciada este mismo viernes.

Netanyahu ha subrayado que "el objetivo de Israel no es tomar Gaza, sino liberar Gaza de Hamás y permitir que se establezca un gobierno pacífico", tesis a la que se agarra su administración para justificar la orden aprobada de madrugada para ampliar la ofensiva militar.

Alemania ha sido tradicionalmente un aliado clave de Israel en Europa, pero en estos últimos meses se había distanciado de las políticas de Netanyahu hasta que finalmente ha decidido no autorizar "hasta nuevo aviso" la exportación de equipos militares susceptibles de ser utilizados en la Franja de Gaza.

"La acción militar aprobada anoche por el gabinete israelí dificulta cada vez más", en opinión del Gobierno alemán, "la liberación de los rehenes y las negociaciones consensuadas para un alto el fuego" en el enclave.

El canciller alemán avisa a Israel de que tendrá que asumir una responsabilidad "aún mayor" hacia la población palestina en el momento en que comience la nueva ofensiva, razón de más para que permita "el acceso integral a la ayuda humanitaria, incluso para las organizaciones de la ONU y otras instituciones no gubernamentales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La inflación de Chile repunta hasta el 4,3% anual en junio por el encarecimiento de la electricidad

La inflación de Chile repunta

Modi habla por teléfono con su "amigo" Putin pese a la presión de Trump con los aranceles

Modi habla por teléfono con

El M23 rechaza el informe de la ONU sobre víctimas en ataques achacados al grupo rebelde en el este de RDC

El M23 rechaza el informe

La ONG Quesada Solidaria emprende una nueva campaña de intervenciones quirúrgicas en Guatemala

La ONG Quesada Solidaria emprende

Brasil convoca al representante de EEUU tras las críticas por el arresto de Bolsonaro

Brasil convoca al representante de