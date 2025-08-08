Agencias

Muere un anciano por un incendio fuera de control al sureste de Atenas

Por Newsroom Infobae

Un anciano ha muerto como consecuencia de un voraz incendio que se ha desatado este viernes a unas decenas de kilómetros al sureste de Atenas y que avanza fuera de control, avivado por los fuertes vientos, según las autoridades locales, que han ordenado la evacuación de varias áreas.

El fuego afecta a la zona de Keratea y este viernes por la tarde avanzaba ya con un frente que superaba los siete kilómetros de longitud, según las fuentes consultadas por la cadena ERT. Varias viviendas han quedado destruidas y los servicios de emergencia han localizado en el interior de una casa el cuerpo del hombre fallecido.

Unos 200 bomberos y casi medio centenar de vehículos se han desplazado a la zona para participar en las tareas de extinción, en las que colaboran también desde el aire once aviones y siete helicópteros.

EuropaPress

