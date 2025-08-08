Marta Sánchez protagoniza el regreso de 'Azúcar Amargo' junto a la mexicana Fey

Marta Sánchez vuelve a situarse en el centro de la actualidad musical gracias a su alianza con Fey, uno de los íconos mexicanos más influyentes de las últimas décadas. Juntas, ambas artistas se unen para reinventar 'Azúcar Amargo', el clásico atemporal de 1996, que verá la luz este viernes 8 de agosto en las principales plataformas digitales.

Para la cantante española, esta colaboración supone un nuevo hito en una carrera repleta de éxitos y reinvenciones constantes. La artista aporta su sello inconfundible, sumando potencia y emoción al tema que marcó a toda una generación y que ahora, casi treinta años después, cobra una dimensión inédita. Convertida en referencia obligada del pop en español, su participación representa además la unión de dos trayectorias paralelas en éxito, repercusión internacional y un mensaje de empoderamiento femenino que ha inspirado a públicos de ambos lados del Atlántico.

"El reencuentro sobre el escenario con Fey en el Festival 'Love the 90s' de Madrid fue un momento mágico, una celebración de la música que nos ha unido siempre al público", recuerda Marta, que entregó su voz y carisma a esta reinterpretación tan esperada. La grabación de 'Azúcar Amargo' marca, además, el primer adelanto del nuevo trabajo discográfico de la artista mexicana, quien ha querido contar con Marta Sánchez para abrir un disco que conmemora sus tres décadas en la música.

A propósito de esta unión artística, la española destaca la admiración mutua: "Siempre he sentido respeto por la carrera de Fey y esta colaboración es una oportunidad de celebrar juntas el legado de la música pop en español".

La nueva versión de 'Azúcar Amargo' no es solo una evocación nostálgica, sino una renovación vibrante liderada por dos voces que han marcado la historia musical reciente. Para Marta Sánchez, el lanzamiento confirma su vigencia y versatilidad, así como su papel protagonista en los grandes acontecimientos de la música hispanoparlante actual.