María José Suárez rehúye la polémica y se desvincula del tenso verano de Cayetano Rivera

María José Suárez vuelve a mostrarse totalmente ajena a los rumores y especulaciones que rodean últimamente a algunos de sus amigos más conocidos del panorama social español. El verano está siendo especialmente intenso para Cayetano Rivera, quien afronta una etapa marcada por cambios personales desde su reciente ruptura,su baja médica que le impide torear y su comentado incidente con la policía.

Sin embargo, la modelo ha optado por desvincularse públicamente de cualquier polémica relativa al torero, y lo ha dejado meridianamente claro a los medios: "No. Nada que decir", responde con evidente intención de zanjar cualquier insinuación sobre su amistad con Rivera.

Por otro lado, al ser consultada por la reciente publicación de Juliana Pantoja, que ha revolucionado las redes con imágenes junto a Iker Casillas en Colombia, la empresaria ha sido tajante: "Mira, ni sé quién es ni sé lo que ha pasado ni sé nada de nada. Ya bastante tengo yo con lo mío, imagínate". Ante la insistencia de los reporteros, ha vuelto a reafirmar su desconocimiento total sobre la influencer: "Me preguntaste el otro día también, no sé quién está chica, no tengo ni idea".

La postura de María José Suárez contrasta con un verano marcado por separaciones, nuevas amistades y polémicas. Pese a tener amigos en el centro de la actualidad, ella prefiere mantenerse al margen, evitar polémicas y centrarse en sus propios proyectos, disfrutando de la temporada de forma tranquila y lejos del foco mediático.