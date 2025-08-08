Agencias

María José Suárez aclara si denunciará a Álvaro Muñoz Escassi y si ha pasado página con un nuevo amor

En pleno verano y con los focos mediáticos cada vez más atentos a cualquier movimiento relacionado con ella, María José Suárez afronta el revuelo en torno a su figura con serenidad y sentido del humor. La ex Miss España ha respondido con claridad y sin rodeos a las preguntas más incómodas de la prensa sobre su vida personal.

Preguntada si tiene intención de denunciar a su expareja Álvaro Muñoz Escassi, ha negado rotundamente esa posibilidad con un sencillo gesto de la cabeza y ha preferido cambiar de tema. Sobre la opinión de Sonia Ferrer - que reconoce abiertamente que no le gustaría tener de enemigo al jinete - la modelo esquiva la polémica y no se suma a los comentarios, optando por mantenerse al margen del enfrentamiento público que rodea a su ex.

Sobre su reciente portada en bikini, en la que aparecía aparentemente pensativa, ha desmentido que estuviera absorta en recuerdos relacionados con Escassi: "¿Pero qué estaba pensando? Estaba mirando dónde estaba el niño, que no lo veía, que el otro estaba bañándose conmigo", ha aclarado divertida sobre ese instante que captaron las cámaras y confundió a muchos.

En cuanto a una posible nueva ilusión amorosa, ha sdo rotunda: "No, yo no, ninguna. No, no, ya no", zanjando de una vez los rumores sobre su situación sentimental y dejando claro que, de momento, está volcada en su familia y en disfrutar de su verano alejada de cualquier polémica romántica.

Así, María José Suárez demuestra que prefiere la tranquilidad y centrarse en los suyos a alimentar controversias que solo ocupan titulares, manteniendo su elegancia y firmeza frente a la presión mediática.

