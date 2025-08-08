Marc-André ter Stegen: "La decisión de someterme a una cirugía fue plenamente aprobada por el Barça"

El futbolista alemán Marc-André ter Stegen, portero del FC Barcelona, ha dicho que "la decisión" de operarse la espalda "se tomó tras consultar con profesionales médicos" y que "fue plenamente aprobada" por el club blaugrana, y ha abogado por solucionar "de forma constructiva" su conflicto "a través del diálogo y la responsabilidad".

"Estos últimos meses han sido especialmente difíciles para mí, tanto física como personalmente. Como cualquier jugador, tras sufrir una lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer lo que más amo: competir", publicó este viernes Ter Stegen en su Instagram.

"En las últimas semanas, se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas de ellas totalmente infundadas. Por ello, siento que es necesario expresar mi versión de los hechos con respeto, pero con claridad", dijo el guardameta teutón, a quien el Barça abrió recientemente un expediente disciplinario y le retiró tanto la capitanía como el dorsal.

"La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el club, siempre con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con los del FC Barcelona, con el fin de estar disponible lo antes posible para seguir luchando por títulos", explicó Ter Stegen desde sus redes sociales.

Luego ahondó en su argumento. "Además, anuncié públicamente el plazo de recuperación mínimo que necesitaría, el cual me fue comunicado por los expertos más reputados y siempre en coordinación con el club", aseveró sobre la actitud del Barça respecto a su operación de espalda.

"Me gustaría dejar claro -a raíz de ciertas especulaciones- que todas las incorporaciones y renovaciones de contrato del club se llevaron a cabo antes de mi intervención quirúrgica, por lo que en ningún momento pude considerar que mi desafortunada situación, con la nueva operación que tuve que realizarme, fuera necesaria para la inscripción de otros compañeros a los que respeto profundamente y con quienes estoy deseando compartir vestuario durante muchas temporadas. Cualquier otra interpretación me parece tanto injusta como inexacta", aseguró.

"A lo largo de mi carrera, siempre he intentado comportarme con profesionalidad, respeto y compromiso hacia los escudos que he representado. Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, esta ciudad y por su gente, que me ha apoyado durante tantos años. Mi compromiso con estos colores sigue siendo total", subrayó el portero germano.

"Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero confío en que, a través del diálogo y la responsabilidad, podremos resolver esta situación de forma constructiva. Estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del club para resolver este asunto y facilitar la autorización requerida", tendió la mano.

Por último, Ter Stegen realizó un llamamiento a la afición del Barça en medio de tanta especulación sobre su papel, el del presidente Joan Laporta y el del director deportivo Deco. "Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una que nunca lo hará: Os quiero, culers!", concluyó el jugador alemán.