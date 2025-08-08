Lula veta parte de una ley para flexibilizar los permisos ambientales en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha vetado alrededor de una sexta parte de los artículos de una controvertida ley aprobada por el Congreso para flexibilizar la concesión de permisos ambientales a empresas involucradas en proyectos de infraestructuras.

Lula ha promulgado la norma pero con vetos en 63 de sus 400 apartados, con el objetivo de garantizar la "protección ambiental" y la "seguridad jurídica", como ha explicado la Presidencia, si bien el Congreso aún puede sacar adelante el borrador inicial si suma una mayoría absoluta.

Entre las partes rechazadas por el mandatario figura una nueva vía para que bastase para el inicio de las obras, en líneas generales, una mera declaración de las empresas sobre el potencial impacto ambiental de las mismas, sin necesidad de un permiso específico previo de las autoridades.

Además, ha vetado también los límites a las consultas a comunidades indígenas o una potencial reducción de la protección del bosque atlántico, puesto que el bioma está ya en situación "crítica", informa la Agencia Brasil.

La ley había generado críticas por parte del Ministerio de Medio Ambiente y de las organizaciones ecologistas que consideraban excesivas las concesiones de este Proyecto de Ley de Licencias Ambientales, aplaudido en cambio desde el sector agrícola.