Los Ortega Cano disfrutan de un día en familia en un parque acuático junto a los más pequeños

La familia Ortega Cano atraviesa una de las etapas más complicadas de su historia tras la inesperada muerte de Michu, expareja de José Fernando. El entorno permanece aún consternado por este duro golpe ocurrido a principios de julio, que ha expuesto viejas tensiones familiares y ha reabierto heridas tras las polémicas y tajantes declaraciones de Tamara Rodríguez, hermana de la fallecida. La joven ha acusado públicamente al clan Ortega de desinterés hacia su familia y ha mantenido un cruce constante con Gloria Camila, quien incluso ha anunciado acciones legales para proteger su intimidad y relación con los suyos.

En este contexto tan delicado, la familia ha tratado de buscar pequeños momentos de normalidad y unión, especialmente pensando en los más jóvenes. Así, la influencer y su novio Álvaro García, su hermano José Fernando y los más pequeños de la casa han decidido pasar un día juntos en un parque acuático, buscando desconectar del ruido mediático y brindar alegría y estabilidad.

José Ortega Cano, patriarca de la saga, ha optado por no sumarse a la jornada lúdica. Fiel a su perfil más discreto en estas semanas marcadas por el duelo y la tensión mediática, el extorero ha preferido quedarse al margen y permitir que sean los más jóvenes quienes disfruten de un respiro en familia.

A pesar de todo, la familia trata de mantener la unidad y la normalidad en el día a día, conscientes de que sobreponerse a la pérdida y a la polémica es una carrera a largo plazo donde el apoyo y la compañía son fundamentales.