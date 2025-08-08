Little Spain, productora de C. Tangana y responsable de un documental sobre Adrover, muestra su "admiración" por Rosalía

La productora audiovisual Little Spain --fundada en estrecha colaboración con el artista C. Tangana--, ha mostrado su "admiración" por Rosalía. Aunque es responsable de un documental sobre el diseñador de moda Miguel Adrover, se ha desligado de las declaraciones que este vertía sobre la artista el pasado 29 de julio.

Precisamente, Adrover rechazaba hacer un 'custom look' a la artista de 'Motomami' por considerar que no ha apoyado "públicamente" a Palestina y aunque reconocía que la admira, remarcaba que el silencio "es complicidad".

Así, la productora --fundada por Santos Bacana, Cristina Trenas, Rogelio González y María Rubio-- ha asegurado que ni comparte ni apoya la difusión de la conversación privada entre Adrover y el equipo de Rosalía, para después reiterar que "cualquier insinuación" de que alguno de sus miembros está detrás del señalamiento a la artista, es "absurda".

"Es una decisión personal de Miguel que no representa de ninguna forma a LittleSpain. Cualquier insinuación de que alguno de nuestros miembros ha participado en esto es absurda, y quien lo sugiera desconoce el respeto y admiración profunda que sentimos por Rosalía y por su impacto en la cultura de este país", explica Little Spain en un comunicado.

Además, aseguran que después de haber trabajado con Adrover para el documental --'The Designer is Dead' es una película en la que llevan cinco años trabajando--, han aprendido que "no ha nacido la persona que controle lo que Miguel Adrover dice o hace".

"Es precisamente por el vínculo con nuestra cultura que decidimos producir una obra sobre la figura del diseñador. Ha sido un honor y un privilegio investigar la trayectoria y el universo creativo de un artista al que admiramos. Hasta ahí llega nuestro trabajo. Nos hubiera gustado contar con la colaboración de Miguel en la comunicación de la película y esperamos poderlo hacer en el futuro pero de momento no es el caso", han apuntado.

La productora ha calificado el "revuelo" reciente --algunos medios de comunicación y seguidores de Rosalía en redes sociales apuntaban a una campaña de descrédito para promocionar el documental-- como "inoportuno" aunque "revelador". Así, concluyen pidiendo que se informe "sin adornos" sobre el "evidente" genocidio que Israel está "perpetrando" en Gaza.