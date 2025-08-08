Agencias

La selección española de ciclismo paralímpico viaja a Sierra Nevada para preparar el Mundial

La selección española de ciclismo paralímpico, formada por cinco deportistas de clases de bicicleta y tándem, se concentrará desde el lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada (Granada) para preparar la prueba en ruta y la contrarreloj individal del próximo Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico, que se celebrará en Ronse (Bélgica).

Esta semana, varios handbikes y triciclos han estado concentrados en el CAR de la Región de Murcia, y a partir del lunes y hasta el domingo 17 de agosto harán lo propio bicicletas y tándems en Sierra Nevada. Begoña Luis Pérez, seleccionadora nacional, estará al frente de esta nueva actividad, en la que participarán Ricardo Ten, Maurice Eckhard, Eduardo Santas y el tándem formado por Imanol Arriortua y Fran Rus.

El objetivo principal de esta semana de trabajo junto al staff técnico de la selección será preparar las pruebas de contrarreloj individual y ruta del próximo Campeonato del Mundo, para el que restan apenas tres semanas.

Durante los días de estancia en Sierra Nevada, se realizarán valoraciones de fisioterapia comparativas a las realizadas en la primera concentración de la temporada, así como trabajo aerodinámico, implementación de diferentes herramientas de digitalización y un profundo estudio de los recorridos que tendrán que afrontar en el Mundial.

