La ONG Quesada Solidaria emprende una nueva campaña de intervenciones quirúrgicas en Guatemala

La ONG Quesada Solidaria comienza una nueva misión humanitaria a partir de este viernes y durante los siguientes 15 días en la zona de Patzún, en Guatemala. Este proyecto tiene como objetivo realizar intervenciones quirúrgicas de alto impacto para miles de personas que no tienen acceso a tratamientos médicos adecuados.

Según ha informado la ONG en sus redes sociales, han logrado preparar más de 60 maletas repletas de medicamentos esenciales, tanto para el preoperatorio como para el postoperatorio, así como todos los insumos necesarios para llevar a cabo esta misión con la máxima seguridad y eficacia.

Más de 63 voluntarios, entre ellos especialistas en diversas áreas quirúrgicas y profesionales de enfermería provenientes de todas las regiones de España, viajarán a Guatemala para brindar atención médica de calidad a quienes más lo necesitan.

Las intervenciones se realizarán en el Hospital de la Obra Social del Hermano Pedro, que ha cedido sus quirófanos y ha colaborado para hacer posible este proyecto.