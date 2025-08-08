Agencias

La inflación de Chile repunta hasta el 4,3% anual en junio por el encarecimiento de la electricidad

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile se ha situado en el 4,3% interanual en el mes de julio de 2025, dos décimas por encima del mes anterior por el encarecimiento del suministro de energía.

Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la inflación se anotó una variación mensual de 0,9% y aumentó un 2,8% en el acumulado del ejercicio.

Por divisiones, el área de vivienda y servicios básicos registró un alza de precios del 9,8% anual en julio. En ella destaca el repunte del 7,3% del suministro de electricidad y del 8,5% de la parafina.

Al mismo tiempo, los restaurantes y alojamientos registraron un encarecimiento del 6,5% anual en julio, mientras que la educación y el sector de las bebidas alcohólicas y el tabaco aumentaron un 5,2%.

Si bien ninguna división se abarató, los seguros y servicios financieros fueron los que menos subida registraron con un 0,1%, en especial por la disminución de precios de los seguros (-0,7%).

El Banco Central de Chile decidió reducir la tasa de interés en 25 puntos básicos hasta el 4,75% en la última reunión sobre política monetaria, celebrada hace una semana.

