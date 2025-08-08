Agencias

La Guardia Civil halla 32 perros muertos por inanición en una finca de Azuaga (Badajoz)

Por Newsroom Infobae

La Guardia Civil ha hallado 32 perros muertos por inanición en una finca de Azuaga (Badajoz), cuyo propietario ha sido investigado como autor de un presunto delito de abandono animal.

Los animales estaban abandonados desde el pasado mes de junio, algunos de ellos sueltos, otros atados con cadenas o en el interior de "boxes", según ha apuntado la Guardia Civil en nota de prensa.

Todos se encontraban en "condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida", que llegaron a causarles la muerte por inanición. Incluso, algunos de ellos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos.

La actuación tuvo lugar la semana pasada cuando una patrulla del Seprona encontró indicios de que en la nave pudiera haber perros en mal estado y desatendidos por su propietario, por lo que se practicaron gestiones para localizar al responsable y titular del inmueble.

Una vez llevada a cabo la inspección en presencia de su dueño, un vecino del mismo municipio, los agentes hallaron un total de 32 cadáveres de perros diseminados por las instalaciones, que presentaban una "extrema delgadez" y signos de abandono y que estaban en diferentes estados de descomposición.

Una vez recogidas las pruebas incriminatorias, se investiga al propietario por un delito de abandono animal por la omisión de los cuidados elementales con resultado de muerte de todos estos perros.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.

EuropaPress

