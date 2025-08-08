Kenia logra la eliminación de la tripanosomiasis africana humana o enfermedad del sueño como problema de salud pública

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha validado que Kenia ha eliminado la tripanosomiasis africana humana (THA) o enfermedad del sueño como problema de salud pública, convirtiéndose en el décimo país en alcanzar este importante hito.

La THA es la segunda enfermedad tropical desatendida (ETD) en ser eliminada en Kenia: el país fue certificado libre de la dracunculosis en 2018. "Felicito al gobierno y al pueblo de Kenia por este logro histórico", ha señalado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

"Kenia se suma al creciente número de países que están liberando a sus poblaciones de la tripanosomiasis africana humana. Este es un paso más hacia la erradicación de las enfermedades tropicales desatendidas en África", ha añadido.

La TAH es una enfermedad transmitida por vectores causada por el parásito sanguíneo 'Trypanosoma brucei'. Se transmite a los humanos por la picadura de moscas tsé-tsé infectadas por el parásito de humanos o animales infectados. Las poblaciones rurales que dependen de la agricultura, la pesca, la ganadería o la caza son las que corren mayor riesgo de exposición.

Como su nombre indica, la THA se transmite únicamente en el continente africano. La enfermedad se presenta en dos formas: gambiense y rhodesiense. La forma rhodesiense (r-TAH), presente en África oriental y meridional, es la única presente en Kenia. Es causada por Trypanosoma brucei rhodesiense y progresa rápidamente, invadiendo múltiples órganos, incluido el cerebro. Sin tratamiento, es mortal en cuestión de semanas.