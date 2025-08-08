Agencias

Juan Fernández (PP) expresa su "respeto total" a la decisión del PP en Jumilla (Murcia)

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha expresado su "respeto total" a la decisión del PP en Jumilla (Murcia) después de aprobar una moción, fruto de una transaccional del partido a un texto de Vox, para prohibir en sus instalaciones deportivas celebraciones musulmanas, como ocurría en el pasado en el municipio.

"En España debemos tener un modelo que sea integrador, y esto no es una crítica, sino un a favor de lo que ocurre en Jumilla y otros municipios de España, que es controlar según qué celebraciones", ha explicado este viernes en declaraciones a la prensa en el Parlament.

Ha recordado que en Catalunya se han celebrado debates sobre el velo islámico y otras tradiciones que a su parecer "atentan contra la libertad y la dignidad de la mujer".

"Podemos hablar del burka o del niqab, de ese fenómeno que se produce en Catalunya. Creemos que debemos poner coto a esas prácticas", ha defendido Fernández.

En este sentido, ha instado a trabajar desde la integración, el respeto a la convivencia y a todas las religiones, pero "con los límites del ordenamiento constitucional y los de la libertad y de la dignidad de todas las personas".

