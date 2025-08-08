Hamás tilda de "crimen de guerra" el plan israelí sobre Gaza y dice que supone "sacrificar" a los rehenes

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado que el plan aprobado por el Gobierno israelí para ocupar la ciudad de Gaza y evacuar a todos sus residentes constituye un "crimen de guerra" y representa una continuación de su política "genocida", que equivale a una "limpieza étnica" del pueblo palestino.

"La decisión de ocupar ciudad de Gaza confirma que al criminal Netanyahu y a su Gobierno nazi no les importa el destino de sus secuestrados. Son conscientes de que ampliar la agresión significa sacrificarlos, lo que demuestra su mentalidad de ignorar sus vidas para lograr aspiraciones políticas fallidas", ha resaltado.

La milicia ha indicado en un comunicado recogido por 'Filastin', diario afín a Hamás, que los intentos del Gobierno israelí de sustituir el término "ocupación" por "control" del enclave palestino no son más que "intentos flagrantes de eludir sus responsabilidades legales por las consecuencias de sus brutales crímenes contra la población civil".

De la misma forma, ha reiterado que la aprobación del plan "explica claramente el motivo de la repentina retirada de la ocupación de la última ronda de negociaciones". "Durante las comunicaciones con los mediadores, el movimiento ofreció flexibilidad para garantizar el éxito del alto el fuego", ha argüido.

El Gobierno de Israel ha aprobado en la madrugada de este viernes la propuesta de Netanyahu sobre una escalada de la ofensiva militar en Gaza que incluye la ocupación de la homónima capital del enclave en base a premisas como "la desmilitarización" y el control de su seguridad, así como "el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos".