Agencias

Guterres ve "descorazonadora" la entrada en vigor de los aranceles de Trump

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha llamado a evitar las "guerras comerciales", toda vez que conllevan efectos negativos, y en este sentido ve "descorazonadora" la entrada en vigor este jueves de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los productos importados desde decenas de países.

Un portavoz de Guterres, Farhan Haq, ha apuntado este jueves en rueda de prensa que el máximo responsable de la ONU siempre ha sido "claro" en relación a este tipo de medidas, al tiempo que es partidario de que cualquier disputa comercial no provoque estragos entre los ciudadanos de a pie.

En este sentido, ha llamado a "todos los gobiernos" a ser conscientes de que, "en momentos de guerra comercial", es necesario adoptar medidas para "proteger a los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad, que sin duda sufrirán los efectos de la subida de precios".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los españoles Pedro Martínez y Roberto Carballés ganan por primera vez en Cincinnati

Los españoles Pedro Martínez y

España arranca los Juegos Mundiales de Chengdu con una derrota y un triunfo en balonmano playa

España arranca los Juegos Mundiales

Zelenski reclama una reunión trilateral para negociar un alto el fuego en Ucrania

Zelenski reclama una reunión trilateral

Detenidas 13 personas en Venezuela por un supuesto plan de atentado en Caracas

Detenidas 13 personas en Venezuela

Valery Fernández deja el Girona FC tras 140 partidos

Valery Fernández deja el Girona