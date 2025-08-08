Gloria Camila, tras un emotivo reencuentro, presume de unión familiar: "Todo en familia es mejor"

En un verano especialmente sensible para la familia Ortega Cano, Gloria Camila ha compartido públicamente la alegría que le supone reencontrarse con sus seres queridos. Tras unas semanas marcadas por la incertidumbre y las dificultades, la hija de José Ortega Cano ha querido recalcar la importancia de la unión y el apoyo en el entorno familiar. "Todo en familia es mejor", ha afirmado en un mensaje que refleja su deseo de mantener sólidos los lazos entre los que forman parte del núcleo familiar.

De esta manera, la joven ha dejado claro que su prioridad es la armonía y la estabilidad en casa. Con los pequeños de la familia reunidos, y sin separarse de su hermano José Fernando y su pareja, Álvaro García, la influencer disfruta de unos día sde descanso en Costa Ballena.

Un año más y pese a las dificultades e imprevistos, los Ortega Cano une fuerzas para continuar con su vida con total normalidad tras la inesperada muerte de Michu, demostrando que, pese a los problemas, la familia sigue siendo el mejor refugio y motor para seguir adelante.