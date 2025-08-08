Agencias

El presidente de RDC reorganiza su gabinete e incluye a varias figuras moderadas de la oposición

El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ha reorganizado su gabinete para incluir a varias figuras moderadas de la oposición entre las que se encuentra el ex primer ministro Adolfo Muzito durante el mandato de Joseph Kabila.

Muzito, que se presentó a las presidenciales de 2023 y solo logró recabar un 1 por ciento de los votos, ocupará el cargo de viceprimer ministro encargado de presupuesto, según un decreto presidencial leído a última hora del jueves por la portavoz del Gobierno, Tina Salama, y recogido este viernes por la emisora Radio Okapi.

Además, Floribert Anzuluni, designado candidato a las presidenciales de 2023 para la opositora Alternativa para un Nuevo Congo, se encargará de la cartera de Integración Regional. El activista estuvo exiliado tras confundar el movimiento ciudadano Filimbi.

Entre los nombramientos también figura el del defensor de Derechos Humanos Guillaume Ngefa Atongoko, quien fuera director de la oficina de Derechos Humanos de la misión de la ONU (MINUSMA) en Malí, que se ocupará del Ministerio de Justicia.

Tshisekedi, hijo del histórico líder opositor Étienne Tshisekedi --fallecido en 2017-- permanece en el cargo desde enero de 2019 tras ganar las elecciones presidenciales de 2018 de la mano de Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS). Obtuvo un segundo mandato al lograr la victoria en los comicios de 2023.

EuropaPress

