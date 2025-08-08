El Constitucional de Kosovo establece normas para superar el estancamiento parlamentario

El Tribunal Constitucional de Kosovo ha anunciado este viernes una serie de normas sobre cómo elegir al presidente del Parlamento con el objetivo de romper el estancamiento político de los últimos meses, que ha impedido la formación de un nuevo gobierno y ha bloqueado la distribución de fondos estatales.

Así, ha establecido que "el representante del grupo parlamentario más numeroso propondrá al candidato a presidente de la Asamblea, que será elegido mediante votación abierta". No obstante, los legisladores solo pueden votar tres veces por un mismo candidato y tienen un plazo de 30 días para hacerlo, según reza el fallo.

Los asambleístas se han reunido más de medio centenar de veces desde que el partido Vetevendosje (Movimiento por la Autodeterminación) del primer ministro en funciones, Albin Kurti, fuera el más votado en las elecciones generales celebradas en febrero pero no lograra los escaños necesarios para gobernar en solitario.

Dicha formación había nominado a la exdiputada Albulena Haxhiu para el cargo al frente de la Asamblea pero su candidatura se ha encontrado con una fuerte oposición, por lo que no ha contado con los suficientes apoyos.

Esta misma semana, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Pristina, Anu Prattipati, subrayó que "formar un gobierno después de las elecciones es una función básica democrática" y ha considerado que este "continuado bloqueo político está provocando oportunidades perdidas para Kosovo".

"La Administración de (Donald) Trump busca aliados fuertes con los que pueda avanzar a nuestras prioridades, un país sin instituciones centrales y con un camino incierto no es un aliado con el que podamos contar plenamente", declaró en una entrevista con el diario kosovar 'Gazeta Express'.