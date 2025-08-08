El centrocampista suizo Filip Ugrinic, nuevo refuerzo para el Valencia

El Valencia CF anunció este viernes la contratación del centrocampista suizo Filip Ugrinic, procedente del BSC Young Boys, por las próximas cuatro temporadas, un jugador que destacan por su capacidad de "tener impacto" tanto en defensa como en ataque.

"El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el BSC Young Boys para el fichaje de Filip Ugrinic. El centrocampista suizo (05/01/1999) firma por las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. Internacional absoluto con su país, Filip Ugrinic destaca por su capacidad para tener impacto en la faceta defensiva y ofensiva del juego, aportando creación de juego y llegada a la portería rival desde la medular", dice la nota oficial.

El cuadro 'che', que el jueves fichó al francés Baptiste Santamaria, añadió otro refuerzo para su centro del campo con el suizo de 26 años. Ugrinic disputó su carrera hasta ahora en la Superliga suiza, con experiencia en la Champions y Liga Europa.

En la temporada 2023-24, el nuevo futbolista del Valencia CF fue considerado el mejor jugador de la competición de su país, siendo elegido para el once ideal del campeonato por sus compañeros y rivales de otros clubes. "El nuevo jugador del Valencia CF se incorpora al trabajo a las órdenes de nuestro entrenador, Carlos Corberán, y será presentado próximamente ante los medios de comunicación", añade el comunicado.