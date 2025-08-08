Agencias

El cantante Jaume Anglada, herido grave tras ser arrollado por un coche en Palma

Por Newsroom Infobae

Guardar

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha resultado este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que ha huido del lugar del siniestro.

Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta y ha abandonado el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

EuropaPress

