El Bayern aparta de su punto de mira a Woltemade: "Hicimos un esfuerzo, pero el Stuttgart no quiso hablar"

Max Eberl, miembro de la Junta Directiva Deportiva del Bayern de Múnich alemán, considera que ya no tienen entre sus principales objetivos al delantero Nick Woltemade por la reticencia de su club, el Stuttgart, a querer "hablar", aunque advirtió que aún queda mercado y que no se puede dar "nunca por descartado".

"Ya hemos dicho bastante al respecto. Nos hemos mantenido firmes e hicimos un esfuerzo por el jugador, pero el Stuttgart no dio señales de querer hablar", dijo Eberl tras la victoria por 4-0 del equipo muniqués en un partido amistoso contra el Tottenham Hotspur inglés.

Sin embargo, no quiso dar por perdido por completo el fichaje del futbolista de 23 años. "Nunca se puede descartar. No hay parón hasta el 1 de septiembre (cuando se cierra el plazo de fichajes). Siempre hay algún movimiento. Estamos tranquilos, tenemos nuestra plantilla en su sitio y ya veremos lo que pasa", añadió.

Los intentos del Bayern por fichar a Woltemade, del VfB Stuttgart, han fracasado hasta ahora, ya que el campeón de la Copa de Alemania ha rechazado dos ofertas, la segunda de 55 millones de euros, sin ni siquiera iniciar las conversaciones.

Se ha informado que Woltemade está dispuesto a marcharse a Múnich a pesar de tener contrato con el Stuttgart hasta 2028, pero al parecer el club sólo empezará a plantearse dejarlo marchar si se presenta una oferta de al menos 65 millones de euros.