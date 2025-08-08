Agencias

El Barça cierra el expediente disciplinario de Ter Stegen y le devuelve la capitanía "con efecto inmediato"

El FC Barcelona ha constatado la firma por parte de Marc-André ter Stegen de una "autorización" para que el club tramite a LaLiga "el informe médico preceptivo" al respecto de su operación en la espalda, cerrando el expediente disciplinario del portero alemán y devolviéndole la capitanía "con efecto inmediato".

"El FC Barcelona informa que el jugador ha firmado la autorización para que los Servicios Médicos del club tramiten a LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica", indicó este viernes la propia entidad blaugrana con un comunicado oficial.

"Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato", concluyó la breve nota de prensa del Barça, dando marcha atrás tan solo un día después a sus medidas de presión sobre el guardameta germano en su conflicto por un periodo de recuperación que afecta para inscribir a los fichajes.

