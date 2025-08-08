Dimite la directora británica de sinhogarismo tras romper el contrato de sus inquilinos para subir el alquiler

La jefa del departamento de Sinhogarismo y Democracia del Ministerio de Vivienda de Reino Unido, Rushanara Ali, ha dimitido este jueves al considerar que seguir en su cargo "supondría una distracción para la ambiciosa labor del Gobierno", en medio de las acusaciones por haber puesto fin al alquiler de los inquilinos en una vivienda de su propiedad en Londres para volverla a poner en el mercado con una subida de 700 libras (algo más de 800 euros).

"En relación con las recientes informaciones, quiero dejar claro que en todo momento he cumplido con todos los requisitos legales pertinentes. Creo que me he tomado muy en serio mis responsabilidades y obligaciones, y los hechos así lo demuestran", ha afirmado en su carta de dimisión al primer ministro, Keir Starmer, defendiendo su decisión de finalizar el contrato de sus cuatro inquilinos antes de subir el alquiler de su casa en el este de Londres hasta las 4.000 libras (cerca de 4.600 euros), detalles revelados por una investigación del diario 'The i Paper'.

A pesar de ello, la hasta ahora jefa de departamento de la cartera dirigida por Angela Rayner ha decidido dimitir. "Es evidente que continuar en mi cargo supondría una distracción para la ambiciosa labor del Gobierno", ha afirmado.

"Me enorgullece haber contribuido al cambio que este Gobierno ha llevado a cabo durante el último año. Trabajando junto a la vice primera ministra (Rayner), hemos conseguido una inversión récord en vivienda social y asequible, y casi mil millones de libras de financiación para paliar la falta de vivienda y el sinhogarismo", ha subrayado en un balance en el que también ha destacado su rol en la campaña electoral y "la lucha contra el acoso y la intimidación en la vida pública".

Asimismo, ha agradecido a Starmer la oportunidad de formar parte de un Gobierno que, en sus palabras, "está demostrando su liderazgo internacional en una serie de cuestiones, desde la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa hasta la colaboración con nuestros aliados en el desarrollo de una vía para poner fin a la guerra en Gaza, incluido el reconocimiento del Estado palestino".

Por su parte, el mandatario británico le ha dado las gracias y ha destacado su papel en la derogación de la Ley de Vagancia, que criminaliza el acto de dormir en la calle y dejará de estar en vigor en la primavera de 2026, así como en la lucha contra el acoso y la ampliación del voto a jóvenes de 17 y 16 años.

"Sé que seguirás apoyando al Gobierno desde la bancada y representando los mejores intereses de tus electores en Bethnal Green y Stepney", ha escrito Starmer en su propia misiva, aludiendo al distrito de Londres por el que fue elegida Ali en el Parlamento británico.

La salida de Ali y su motivación suponen un momento crítico para el Ejecutivo laborista, que se comprometió en campaña con los derechos de los inquilinos y prepara un proyecto de ley que prohibirá a los propietarios volver a poner en alquiler una propiedad durante seis meses si han rescindido un contrato de alquiler para venderla, algo que habría impedido los hechos que se le acusan a la responsable saliente, que puso en venta la casa en cuestión tras ponerle fin al alquiler.