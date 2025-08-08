Detenido un hombre tras ser sorprendido llevando LSD, éxtasis y cocaína cuando salía de una fiesta en Palma

La Policía Nacional en Palma ha detenido a un hombre, de origen venezolano, por presuntamente traficar con drogas tras ser sorprendido llevando encima diversas cantidades de cocaína, LSD y éxtasis.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre las 10.30 horas cuando una patrulla de paisano estaba situada cerca de un chalé en el que se conoce que se hacen fiestas ilegales cerca del polígono de Son Oms.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, el domicilio es conocido por las quejas de los vecinos y por anteriores detenciones.

Los agentes vieron como salía de la finca en cuestión un coche con tres ocupantes a los que dieron el alto e identificaron. Uno de ellos llevaba cinco pastillas de éxtasis, por lo que se levantó acta administrativa.

Por otro lado, el conductor entregó voluntariamente una bolsa con restos de LSD y, tras cachearlo, encontraron que llevaba una bolsa con 15 gramos de cocaína, cerca de 19 gramos de éxtasis y casi 800 euros en billetes pequeños, además de cuatro móviles.

La Policía requirió la presencia de agentes de la Guardia Civil que le realizaron la prueba etilométrica, en la que el conductor dio positivo en varias sustancias estupefacientes. Así, el varón fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

REFUERZO POLICIAL EN SON OMS

La Policía Nacional está reforzando la presencia de sus agentes en Son Oms ante el incremento de accidentes en esta zona, en ocasiones provocados por personas que han consumido drogas.

Este incremento policial se realiza mediante controles en las inmediaciones, con más coches rotulados patrullando en la zona de Playa de Palma o con la presencia de vehículos camuflados en puntos negros donde suelen predominar los delitos contra la salud pública.