Detenido un hombre como presunto autor del apuñalamiento en una reyerta el fin de semana en Alcorcón

Agentes de Policía Nacional han detenido a un varón como presunto responsable de un delito de lesiones en el apuñalamiento de un joven el pasado fin de semana tras una reyerta junto a la estación de Metro Parque Lisboa de Alcorcón.

Según ha explicado el Cuerpo en un comunicado, el detenido fue capturado este jueves y pasó posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

Según relataron el día de los hechos a Europa Press Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la víctima fue un hombre de 30 años que fue trasladado con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid tras ser apuñalado durante una reyerta. Tanto Policía Nacional como los sanitarios del Summa 112 fueron requeridos alrededor de las 5 horas.

Los agentes al llegar encontraron una reyerta con "numerosas personas" y es allí, en el parque, donde localizan a una primera víctima que se aqueja de dolor de cabeza al haber recibido un botellazo.

Posteriormente, en el en la calle Porto Lagos, hallan a la segunda, el trasladado al hospital, con heridas incisas en el costado y encima del ojo. El personal del Summa 112 estabiliza y traslada a este varón, que además de las heridas presentaba también diversos traumatismos.

EuropaPress

