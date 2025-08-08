Detenida una mujer por atentado a agentes de la autoridad, lesiones y daños en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron el pasado viernes, día 1 de agosto, a una mujer, brasileña, de 34 años de edad, como presunta autora de los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, lesiones leves y daños, por intentar agredir a una agente con un cúter y causar graves desperfectos en un vehículo policial.

A través de una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que, gracias a la labor del punto fijo de vigilancia que este cuerpo policial mantiene en la plaza de España, agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) detuvieron la noche del pasado viernes, día 1 de agosto, a una mujer, brasileña, de 34 años de edad, como presunta autora de los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, lesiones leves y daños. La actuación contó con el apoyo de la Unidad de Seguridad Integral (USEI).

La intervención se inició a requerimiento del empleado de un local cercano, quien alertó a la patrulla del punto fijo sobre una mujer en un gran estado de exaltación que estaba causando graves molestias en su negocio, según ha explicado la Policía Local. El trabajador manifestó a los agentes que la mujer, reincidente en este tipo de conductas, intentaba colarse delante de otros clientes, gritaba dentro del establecimiento y mantenía una actitud desafiante y agresiva con el personal. A la llegada de los policías, la mujer los recibió profiriendo insultos homófobos a viva voz.

Durante la intervención, la mujer mantuvo una actitud muy agresiva, ha continuado exponiendo la Policía Local, que ha apuntado que la mujer entorpeció la labor policial profiriendo insultos continuos e impidiendo la conversación con el empleado del local, a la vez que lanzaba patadas y manotazos. La agresividad de la mujer escaló hasta que empujó a uno de los agentes, motivo por el cual se solicitó el apoyo de una unidad de la USEI.

En el momento de la detención, la mujer se resistió fuertemente, ha asegurado la Policía Local. De hecho, mientras estaba siendo esposada, sacó un cúter del bolsillo e intentó agredir a una agente, pero la rápida acción de otro policía permitió inmovilizarla y arrebatarle el arma. A consecuencia del forcejeo, tres agentes resultaron con contusiones leves y precisaron asistencia sanitaria.

Ya en el interior del vehículo policial, la mujer continuó con su actitud violenta y comenzó a dar patadas a una de las puertas, causando daños que dejaron el vehículo temporalmente fuera de servicio. Debido a su estado de exaltación, ha incidido la Policía Local, fue necesaria la asistencia de una ambulancia del 061 para su traslado al Hospital Son Espases. La detenida escupió y amenazó al personal sanitario, por lo que fue escoltada en todo momento por una agente en el centro sanitario hasta su reingreso en el módulo de detenidos de las dependencias policiales.

La Sala de Atestados instruyó el atestado correspondiente y la detenida fue puesta a disposición judicial.