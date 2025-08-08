Agencias

Declarado un incendio en Los Navalucillos (Toledo) que alcanza el nivel 1 por el corte de la CM-4155

Por Newsroom Infobae

Un incendio forestal se ha declarado este viernes en el término municipal de Los Navalucillos (Toledo) y ha llegado a la situación operativa de nivel 1.

Así lo publica en su cuenta de 'X' el Plan Infocam, que añade que el incendio ha llegado a este nivel 1 de emergencia debido al corte de la carretera CM-4155 entre los kilómetros 16 y 24 por afección de humo.

De su lado, la web Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta indica que las llamas han sido detectadas sobre las 15.46 horas por un vigilante móvil.

Contra el fuego trabajan 15 medios --tres aéreos y 12 terrestres-- y hasta 65 personas.

