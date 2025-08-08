Cuatro detenidos por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla FC y se siguen buscando más autores

La Policía Nacional ha procedido a la detención de cuatro personas por los hechos ocurridos en la noche del pasado 10 de mayo, cuando una masa de personas asaltaba las instalaciones de la Ciudad deportiva del Sevilla FC tras la llegada del equipo.

La investigación la ha liderado la Brigada Provincial de Información, que ha subrayado en una nota que ha sido "laboriosa y muy complicada" porque los autores ocultaban sus rostros con prendas de ropa para evitar ser identificados.

Esta primera fase de la operación ha culminado con la identificación y detención de cuatro personas, y la Policía apunta que continúa trabajando en la identificación de más autores, por lo que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.

Los hechos ocurrieron cuando la primera plantilla del Sevilla FC regresaba a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros tras caer derrotados en su partido contra el Celta de Vigo.

A las puertas de dichas instalaciones se congregó una "masa importante" de aficionados descontentos con la deriva deportiva del equipo sevillista, cuando a la llegada del autobús que transportaba a los futbolistas, los ánimos de los allí presentes "fueron soliviantándose hasta el punto que llegaron a arrasar con la puerta de entrada, accediendo a las instalaciones deportivas y provocando unos cuantiosos daños económicos", han explicado los agentes .

Tras estos hechos, responsables del Sevilla FC y de La Liga procedieron a denunciar lo acontecido ante la Policía Nacional, que comenzó con las pesquisas tendentes a la identificación y posterior detención de los autores, bautizando esta investigación con el nombre de Operación 'Caliche'.