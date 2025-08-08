Agencias

Brasil convoca al representante de EEUU tras las críticas por el arresto de Bolsonaro

El Gobierno de Brasil ha convocado este viernes al máximo representante diplomático de Estados Unidos para protestar por las reiteradas críticas de la Administración de Donald Trump a las últimas decisiones judiciales sobre el expresidente Jair Bolsonaro, bajo arresto domiciliario.

El responsable para Europa y América del Norte del Ministerio de Exteriores brasileño, Flavio Celio Goldman, ha recibido al encargado de negocios estadounidense, Gabriel Escobar, para reprocharle lo que considera una "clara injerencia" en asuntos internos, así como "amenazas inaceptables", informa la Agencia Brasil.

El Gobierno de Trump, en un mensaje difundido por la Embajada en Brasilia, cargó el jueves contra el juez Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo y responsable de la causa contra Bolsonaro, por la "censura" y la "persecución" sobre el expresidente y sus seguidores.

De Moraes ya ha sido sancionado por Washington, pero ahora las autoridades norteamericanas han extendido un "aviso" a todos sus colaboradores. "Estamos siguiendo de cerca la situación", ha señalado el Ejecutivo norteamericano, afín a las tesis políticas de Bolsonaro.

