Amnistía Internacional reclama "medidas tangibles" contra Israel tras sus nuevos planes sobre Gaza

La ONG Amnistía Internacional ha advertido de que "nada justifica" que las fuerzas israelíes sigan perpetrando "atrocidades masivas" en la Franja de Gaza tras los planes del Gobierno de Benjamin Netanyahu de tomar la capital de este enclave y ha reclamado a la comunidad internacional "medidas tangibles" contra Israel, ya que entiende que a estas alturas no basta con "condenas vacías".

"Expandir las operaciones terrestres en la ciudad de Gaza tendrá consecuencias catastróficas e irreversibles para los palestinos", a los que la secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard, considera víctimas de un "genocidio". Así, ha pedido a Netanyahu que dé marcha atrás a unos planes que "provocarán un nivel extremo de sufrimiento".

Callamard considera, además, que con esta "atrocidad colosal" las autoridades israelíes incurrirán en una nueva violación del Derecho Internacional y de las órdenes de la Corte Internacional de la Justicia (CIJ), por lo que ha lanzado un mensaje a la comunidad internacional, especialmente a los aliados de Israel, "incluida la Unión Europea y sus Estados miembro".

"Los países deben suspender urgentemente los envíos de armas, aprobar sanciones y poner fin a cualquier relación con entidades israelíes que contribuyan al genocidio de Israel sobre los palestinos en Gaza", ha planteado, en un comunicado en el que ha señalado que ya no basta con mostrar "impacto" o "incredulidad".

A su juicio, las "décadas de impunidad" de las que ha gozado el "apartheid" de Israel han sentado las bases del "genocidio" en marcha. "Ahora es el momento. Nuestra humanidad está en juego", ha remachado la máxima responsable de Amnistía Internacional.