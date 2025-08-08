Agencias

Al menos 10 muertos y 33 desaparecidos por fuertes inundaciones en el noroeste de China

Al menos diez personas han muerto desde este jueves por la noche y otras 33 se encuentran desaparecidas como consecuencia de las inundaciones tras las fuertes lluvias registradas en la provincia china de Gansu, ubicada en el noroeste del gigante asiático.

Las autoridades de Gansu han desplegado más de 2.700 efectivos de rescate y han movilizado más de 900 equipos de maquinaria pesada para despejar carreteras debido a los corrimientos de tierra provocados por las fuertes inundaciones en el condado de Yuzhong.

Las autoridades meteorológicas nacionales han activado alertas ante las lluvias torrenciales que se esperan en las próximas horas en zonas como Longzhong y Longnan, con intensidades máximas de precipitaciones por hora de entre 40 y 60 milímetros.

El presidente de China, Xi Jinping, ha ordenado movilizar todos los equipos de rescate y fortalecer las comunicaciones, así como los sistemas eléctricos, ante los cortes y daños provocados por el agua, según ha recogido la agencia de noticias Xinhua.

Al menos 44 personas fallecieron el pasado mes de julio en la capital de China, la mayoría en zonas como Miyun y Yanquing, por otro temporal de lluvias torrenciales que provocó evacuaciones, destrozos y cortes del suministro eléctrico.

EuropaPress

Albares condena la decisión de Israel de ocupar Gaza: "Solo provoca más destrucción y sufrimiento"

Antonio Maíllo (IU) afirma que el exministro Montoro debería estar en prisión provisional al igual que Santos Cerdán

Irak niega su participación en operaciones de contrabando de petróleo iraní

El Rafa Nadal Museum bate su récord de visitantes en los últimos 12 meses con más de 100.000

Albares condena la decisión de ocupar la ciudad de Gaza: "Solo provoca más destrucción y sufrimiento"

