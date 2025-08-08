Abascal defiende medidas contra "la amenaza real del islamismo" y la "invasión" de migrantes y exige prohibir el velo

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este viernes medidas frente a la "amenaza real del islamismo" y la "invasión" de migrantes y exige prohibir el velo.

"Porque no estamos ante un debate sobre la libertad religiosa como pretenden los cómplices de la invasión o los cobardes. Estamos ante la amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo, que trae consigo sus propias leyes, y que son incompatibles con nuestra cultura, con nuestra forma de vida, con lo derechos de las mujeres y con la aconfesionalidad del Estado", ha asegurado Abascal en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto en referencia a la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que insta al gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas.

El Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado. En un punto previo de la moción, se insta al Gobierno municipal a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosos en España.

En este sentido, Abascal ha llamado a "proteger" los espacios públicos de "prácticas ajenas" a la cultura española, así como a los españoles "de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión".

"El mismo islamismo que avanza en toda Europa por culpa de 'populares' y socialistas, que bajo la excusa de la libertad religiosa, amparan, promueven y subvencionan esta ideología nociva para los derechos y las libertades de los europeos", ha señalado.

En este sentido, ha informado de que el año pasado en España fueron detenidos 81 yihadistas. "Este año vamos a batir ese récord", ha apuntado.

Asimismo, ha dicho que "no es una casualidad" que "allí donde el islamismo avanza , retroceden las libertades, se denigra a la mujer, se persigue a los homosexuales, se violenta a los niños". Además, ha agregado que son "realidades" que ya se viven "en muchas zonas de España".

"Por mucho que intenten ocultarlo, en nuestro país se están multiplicando las prácticas islamistas como la ablación femenina o el matrimonio forzoso e infantil, mientras populares y socialistas miran para otro lado", ha expuesto.

En esta misma línea, ha destacado que hay más de 3.000 niñas en riesgo de mutilación genital femenina y 72 nuevos casos detectados en Canarias en un año. "España no es Al Andalus. Y del mismo modo que pedimos que no se cedan espacios públicos para la celebración de fiestas que promueven el islamismo , pedimos que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, por ser un símbolo de sumisión de la mujer", ha subrayado.

Abascal también ha recalcado que Vox quiere que España "siga siendo España" y que sus calles no parezcan las de "un país donde la mujer es un ser inferior y se cuelga a los homosexuales". "Para nosotros es muy importante mantener nuestra identidad y nuestras costumbres, y cualquier persona que venga a España debe hacerlo con la firme intención de adaptarse a nuestra cultura y a nuestras costumbres. Y renunciando expresamente a imponer ideologías y leyes totalitarias", ha afirmado.

Si bien, ha admitido que "cualquier persona que resida en España tiene perfecto derecho a profesar su religión siempre y cuando renuncie expresamente a imponerla", o a defender prácticas "incompatibles" con las leyes españolas como ha agregado que es el caso de la promoción de la guerra santa, usos que denigren a la mujer, la ablación genital femenina, la persecución de los homosexuales o el matrimonio infantil.

"Decir todo esto es únicamente sentido común. Y quienes pretendan demonizarnos por ello se encontrarán frente a frente con millones de españoles que ya se han hartado de pagar con sus impuestos la invasión que promueven el PP y el PSOE".