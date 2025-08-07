Agencias

Trump vuelve a apostar por ampliar los Acuerdos de Abraham tras "arrasar" el plan nuclear de Irán

Por Newsroom Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a apostar por ampliar los Acuerdos de Abraham para "incluir a todos los países de Oriente Próximo" ahora que se ha logrado "arrasar" el plan nuclear de las autoridades iraníes.

"Ahora que el arsenal nuclear que Irán estaba desarrollando ha sido completamente destruido, es muy importante que logremos que todos los países de Oriente Próximo se sumen a los Acuerdos de Abraham", ha puntualizado en un mensaje difundido a través de su red social, Truth Social.

"Esto garantizará la paz en Oriente Próximo. ¡Gracias por prestarle atención a este asunto!", ha aseverado tras referirse a los ataques perpetrados por el Ejército de Estados Unidos el pasado mes de junio contra instalaciones nucleares iraníes.

Los Acuerdos de Abraham se refieren a los pactos de normalización de relaciones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán --si bien este último no los ha ratificado aún--. Todos ellos se sumaron así durante el primer mandato de Trump a los acuerdos de paz que ya ha firmado Israel con otros países árabes, como Jordania o Egipto.

