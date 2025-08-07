Tether, emisor de la mayor 'stablecoin' del mundo, entra en el capital de Bit2Me

Tether, emisor de USDT, la mayor 'stablecoin' del mundo por capitalización de mercado, ha llegado a un acuerdo para entrar en el capital del la española Bit2Me, según ha explicado la empresa en un comunicado.

La empresa de criptoactivos ha llegado a este acuerdo liderando una ronda de inversión de 30 millones de euros a través de Tether Ventures, su brazo inversor y que tiene su sede en El Salvador.

La inversión de Tether en Bit2Me, unida a la licencia regulatoria europea y al respaldo de futuros socios estratégicos, permitirá a la compañía española "acelerar" sus planes de expansión en la Unión Europea y reforzar su presencia en Argentina y en otros países de Latinoamérica.

"Contar con un líder global como Tether en nuestra estructura accionarial nos impulsa a un nuevo nivel dentro del ecosistema cripto internacional", ha asegurado el cofundador y director de operaciones de Bit2Me, Andrei Manuel.

Actualmente, en el capital de la empresa española se encuentran presentes Unicaja (con un 5%), Cecabank, BBVA, Telefónica, Investcorp o Inveready, entre otras entidades.

Una 'stablecoin' es una criptodivisa cuyo precio teórico está vinculado al de un activo real, lo que evita la volatilidad de otras criptodivisas sin ese respaldo, como en el caso del bitcoin o ether.

La cripto que emite Tether, la USDT, está vinculada al dólar, pero eso no implica que la empresa tenga un respaldo en efectivo equivalente para cada unidad de la divisa digital. Actualmente, el balance de Tether que respalda a USDT está compuesto por un conjunto de letras del Tesoro de Estados Unidos, acuerdos inversos de recompra, fondos del mercado monetario, metales preciosos, préstamos asegurados o, directamente, bitcoins.

En 2021, la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) multó a Tether con 41 millones de dólares (35,2 millones de euros) por no haber representado correctamente sus reservas.

El regulador concluyó que, como mínimo, entre 2016 y 2019 Tether aseguró que tenía suficientes reservas de efectivo como respaldo de su criptodivisa USDT, cuando esa situación solo ocurrió poco más de un cuarto de los días. Además, en aquel momento tampoco contaba con una auditoría externa y profesional, algo que ha solventado en los últimos trimestres.