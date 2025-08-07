Rusia convoca al encargado de negocios de Italia para protestar por una supuesta "campaña antirrusa"

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha informado este jueves de que ha convocado al encargado de negocios de Italia para protestar por una supuesta "campaña antirrusa" tras la inclusión del presidente italiano, Sergio Mattarella, así como otros altos cargos del Gobierno del país europeo, en una lista de personas "rusófobas".

La cartera ministerial ha explicado que el martes presentó la queja "en relación con la actual campaña antirrusa en el espacio informativo italiano y la desproporcionada reacción de la Administración de Roma ante el rechazo de Moscú a ciertas declaraciones despectivas de altos representantes del Gobierno italiano dirigidas contra Rusia".

"Las constantes actividades antirrusas de los principales medios de comunicación italianos, las numerosas publicaciones falsas, incluyendo artículos de corresponsales en Moscú con información poco fiable, así como ataques rusófobos con el pleno apoyo de círculos dirigentes italianos, que permiten declaraciones extremadamente hostiles contra Rusia, solo contribuyen a agravar la crisis que atraviesan actualmente las relaciones ruso-italianas", ha sostenido.

Por último, el Ministerio dirigido por Sergei Lavrov ha considerado que la "contraproducente estrategia de crear una imagen de enemigo en Rusia no responde en modo alguno a los intereses fundamentales de los italianos y no refleja las largas tradiciones de amistad y simpatía mutua entre los pueblos de Rusia e Italia".

A finales de julio, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, convocó al embajador ruso en Roma, Alexei Paramonov, para protestar formalmente por la inclusión de Mattarella en la mencionada lista, indicando que se trataba de una "provocación" contra las autoridades y contra el pueblo italiano y expresando su "solidaridad tanto institucional como personal" con el jefe de Estado.

La lista --en la que figuran también Tajani y el ministro de Defensa, Guido Crosetto-- incluye unas declaraciones del presidente italiano en la Universidad de Marsella, donde pronunció un discurso en el que comparó la guerra de agresión de Rusia con el Tercer Reich alemán y que fue tildado por la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, como "ofensivo, escandaloso y blasfemo".