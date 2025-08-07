Agencias

Putin y Trump acuerdan celebrar una reunión de alto nivel "en los próximos días" sobre Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han acordado celebrar una reunión de alto nivel "en los próximos días" a medida que se acerca el plazo límite que la Casa Blanca dio a Moscú para alcanzar un alto el fuego en Ucrania.

"A sugerencia de la parte estadounidense, se ha acordado en principio celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel", ha explicado en declaraciones a la prensa el asesor de política exterior presidencial, Yuri Ushakov.

En este sentido, ha afirmado que "los preparativos" para llevar a cabo la reunión están "en marcha". "El lugar de la reunión también está, en principio, acordado, pero lo informaremos más adelante", ha agregado, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

El anuncio se produce después de que el presidente ruso se reuniera en la víspera con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, un encuentro en el que hablaron sobre "la crisis ucraniana" y que el Kremlin describió como "útil y constructivo".

En los últimos días, el inquilino de la Casa Blanca ha querido presionar al Kremlin con un plazo que supuestamente termina este viernes y que establece que Rusia ha de alcanzar un acuerdo de paz en el marco de la invasión de Ucrania.

