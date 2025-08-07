Agencias

Mariano convence al Alavés y ficha por dos temporadas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Deportivo Alavés anunció este jueves el fichaje de Mariano Díaz por dos temporadas, delantero dominicano que participó en los entrenamientos del equipo vasco durante la pretemporada.

"El Deportivo Alavés y Mariano Díaz han llegado a un acuerdo para la incorporación del delantero hasta 2027", anunció el cuadro de Vitoria en un comunicado. El delantero hispano-dominicano lleva sin participar en un partido oficial desde el pasado 26 de marzo, cuando disputó un encuentro con la selección de República Dominicana.

En cuanto a clubes, Mariano estuvo sin equipo durante la pasada temporada, y su último club fue el Sevilla en la 2023-24 con el que disputó nueve partidos. El atacante se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y llegó al primer equipo blanco en la temporada 2016/17, en la que marcó cinco goles en 14 partidos.

Pasó dos temporadas en el Olympique de Lyon antes de volver a la entidad blanca, donde ganó tres ligas, dos Champions, una Copa del Rey, dos Mundiales de Clubes, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España. En la 2022/23 fichó por el Sevilla FC.

"Mariano ha participado en los partidos amistosos del conjunto gasteiztarra y ha marcado dos goles. Es un delantero rápido, con un físico potente y un buen disparo, que no rehúye el contacto físico y que destaca por su juego aéreo, cualidades que pondrá de inmediato al servicio del 'Chacho' Coudet", termina la nota.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

IU pide a Sánchez que busque el bloqueo al acuerdo arancelario con Trump si se somete a refrendo en el Consejo Europeo

IU pide a Sánchez que

El FBI se sumará a la búsqueda de los congresistas demócratas que abandonaron Texas

El FBI se sumará a

EEUU espera recaudar 50.000 millones de dólares al mes con los aranceles

EEUU espera recaudar 50.000 millones

Zak Brown: "Daremos a Piastri y Norris las mismas oportunidades para luchar en la pista"

Zak Brown: "Daremos a Piastri

Al menos seis muertos al estrellarse un avión medicalizado a las afueras de la capital de Kenia

Al menos seis muertos al