Agencias

María José Suárez aclara si denunciará a Álvaro Muñoz Escassi y si ha pasado página con un nuevo amor

Por Newsroom Infobae

Guardar

En pleno verano y con los focos mediáticos cada vez más atentos a cualquier movimiento relacionado con ella, María José Suárez afronta el revuelo en torno a su figura con serenidad y sentido del humor. La ex Miss España ha respondido con claridad y sin rodeos a las preguntas más incómodas de la prensa sobre su vida personal.

Preguntada si tiene intención de denunciar a su expareja Álvaro Muñoz Escassi, ha negado rotundamente esa posibilidad con un sencillo gesto de la cabeza y ha preferido cambiar de tema. Sobre la opinión de Sonia Ferrer - que reconoce abiertamente que no le gustaría tener de enemigo al jinete - la modelo esquiva la polémica y no se suma a los comentarios, optando por mantenerse al margen del enfrentamiento público que rodea a su ex.

Sobre su reciente portada en bikini, en la que aparecía aparentemente pensativa, ha desmentido que estuviera absorta en recuerdos relacionados con Escassi: "¿Pero qué estaba pensando? Estaba mirando dónde estaba el niño, que no lo veía, que el otro estaba bañándose conmigo", ha aclarado divertida sobre ese instante que captaron las cámaras y confundió a muchos.

En cuanto a una posible nueva ilusión amorosa, ha sdo rotunda: "No, yo no, ninguna. No, no, ya no", zanjando de una vez los rumores sobre su situación sentimental y dejando claro que, de momento, está volcada en su familia y en disfrutar de su verano alejada de cualquier polémica romántica.

Así, María José Suárez demuestra que prefiere la tranquilidad y centrarse en los suyos a alimentar controversias que solo ocupan titulares, manteniendo su elegancia y firmeza frente a la presión mediática.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP ve a Begoña Gómez más cerca del "banquillo" y respalda que el juez investigue si tenía correo de Moncloa

El PP ve a Begoña

Yamal, Cubarsí, Huijsen y Vicky López, nominados al Trofeo Kopa del Balón de Oro

Infobae

El PP pide la comparecencia de Óscar Puente en el Congreso y Senado por el "caos ferroviario"

El PP pide la comparecencia

Las cigarras se ciñen con precisión al sol para cantar

Infobae

AEMET extiende el aviso por ola de calor hasta el miércoles 13 en toda España menos el área cantábrica

AEMET extiende el aviso por