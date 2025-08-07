LG tiene el mónitor OLED más rápido, que alcanza los 720Hz

LG ha presentado un monitor con panel OLED que alcanza una velocidad de refresco de hasta 720Hz con resolución HD, lo que lo convierte, según la compañía, en el más rápido de este tipo del mundo.

La compañía surcoreana ha llevado sus novedades en pantallas a la muestra K-Display 2025 en el Coex Exhibition Centre, de Seúl, donde ha expuesto distintos prototipos que dan cuenta de la evolución de la tecnología OLED.

Esta incluye la cuarta generación de paneles OLED, presentada a principios de año, que además de alcanzar un brillo máximo de 4.000 nits, está preparada para la nueva era televisores con inteligencia artificial (IA), que demandan rendimiento, eficiencia energética y un brillo alto.

La cuarta generación se ha empleado en un nuevo monitor de 27 pulgadas, del que la compañía asegura que se trata del "monitor OLED más rápido del mundo", como recoge en un comunicado.

Este monitor ofrece una tasa de refresco de 540Hz en calidad QHD, pero la eleva hasta los 720Hz en HD cuando aplica la tecnología de Frecuencia y Resolución Dinámica (DFR), lo que permite a los usuarios adaptar a velocidad a sus necesidades.

Otra novedad es una pantalla para vehículos LCD LTPS de 47,8 pulgadas, que incorpora la tecnología de Modo de Privacidad Conmutable (SPM) para evitar que pueda verse desde el asiento del conductor.

Para vehículos, también ha presentado un dial de desplazamiento que emplea una pantalla extensible que puede ampliarse hasta un 53 por ciento.

A ello se une un portátil de 14 pulgadas con tecnología Tandem ATO, que emplea una estructura de dos capas de paneles OLED para mejorar el brillo, el consumo energético y la durabilidad y permitir diseños más finos y ligeros.