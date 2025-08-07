Las autoridades gazatíes elevan a más de 61.200 los muertos por la ofensiva israelí en el enclave

Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a más de 61.200 los muertos por la ofensiva israelí desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 tras sumar un centenar de fallecimientos en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha cifrado en 61.258 los muertos y 152.045 los heridos por la ofensiva, si bien el número de víctimas mortales podría ser mayor debido a que un gran número de personas permanece bajo los escombros mientras los servicios de emergencia intentan acceder a las zonas atacadas.

Durante las últimas 24 horas, un total de 603 palestinos han resultado heridos. Asimismo, desde que Israel rompiera el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzara la ofensiva el pasado 18 de marzo han muerto 9.752 personas, mientras que los heridos se sitúan en 40.004, según cifras de las autoridades gazatíes.

Por otro lado, 51 palestinos han muerto y 230 han resultado heridos en el último día mientras esperaban a conseguir ayuda humanitaria en distintos puntos del enclave, lo que eleva el balance total a 1.706 muertos y 12.030 personas heridas.

El Ministerio de Sanidad también ha cifrado en 197 los fallecidos por inanición, incluyendo 96 niños, tras sumar en las últimas 24 horas un total de cuatro muertos en medio de las restricciones a la ayuda humanitaria impuestas por Israel.