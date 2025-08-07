Agencias

La ONU se muestra cauta ante la reunión entre Trump y Putin pero respalda los esfuerzos para la paz

El secretario general de la ONU, António Guterres, está a la espera de ver "qué ocurre" en relación a la posible reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, pero ha reiterado por boca de un portavoz su respaldo a las negociaciones.

"Apoyamos cualquier esfuerzo que pretenda llevar la paz a Ucrania y que esté en línea con la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad (de la ONU)", ha afirmado el portavoz, Farhan Haq, en rueda de prensa.

Trump ya reconoció el miércoles la posibilidad de un cara a cara con Putin de forma inminente y el Kremlin ha apuntado este jueves que la reunión tendrá lugar "en los próximos días", sin entrar en más detalles. El presidente ruso ha sugerido Emiratos Árabes Unidos como sede de la cita.

