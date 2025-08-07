La inflación de México se reduce al 3,51% interanual en julio

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se situó en el 3,51% interanual en el mes de julio de 2025, en niveles que no se registraban desde 2020, y por debajo del 5,57% del mismo período del 2024.

Según los datos divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), la inflación mexicana aumentó un 0,27% mensual.

Al mismo tiempo, el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, experimentó un aumento del 4,23% interanual en julio y un 0,31% mensual.

Por sectores, el área que más aumentó de precio corresponde al de los productos pecuarios (10,29%), seguido de la educación (5,25%), otros servicios (5,25%) y alimentos, bebidas y tabaco (5,13%). Solo el ámbito de las frutas y verduras registraron una caída de sus precios del 12,10%.

El dato de inflación de julio se ha conocido apenas horas antes de la decisión de política monetaria del Banco Central de México (Banxico), de la que se espera un recorte en 25 puntos básicos hasta el 7,75%.