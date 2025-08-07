La AESAN advierte de la presencia de pescado, crustáceos y moluscos en pastillas de caldo de la marca Bao Long

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este jueves de la presencia de pescado, crustáceos y moluscos en pastillas de caldo de la marca Bao Long no incluidos en el etiquetado, según una alerta notificada por las autoridades sanitarias de Países Bajos.

Los productos afectados son todos los lotes de las pastillas de caldo para sopa 'Hu tieu Nam Vang', 'Bún Riêu' y 'Bun bo hue', todos de la marca Bao Long. Se presentan en un formato de 12 paquetes de 75 gramos cada uno y se conservan a temperatura ambiente.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

El organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas con alergia al pescado, crustáceos y/o moluscos que pudieran tener los productos mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlos. Para el resto de la población, su consumo no comporta "ningún riesgo".

Esta información resulta del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

La AESAN ha trasladado la advertencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.