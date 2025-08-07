Agencias

Kambwala (Villarreal) pasa por el quirófano por su rotura muscular y estará varios meses de baja

Por Newsroom Infobae

El Villarreal CF no podrá contar los próximos meses con el defensa franco-congoleño Willy Kambwala después de que este fuese intervenido este jueves de una rotura muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda que se produjo el pasado 31 de julio en el amistoso ante el Genoa italiano.

El conjunto castellonense recalcó que "tras valorar todos los tratamientos posibles", sus servicios médicos, junto a especialistas en la materia, decidieron que la intervención quirúrgica "era la mejor opción para la recuperación del futbolista".

La operación la llevó a cabo uno de los mejores especialistas en este tipo de lesiones, el doctor Lasse Lempainen, en la clínica NEO de Turku (Finlandia). "El tiempo de baja estimado dependerá de la evolución del futbolista. El club le desea una pronta y exitosa recuperación", se limitó a comentar el 'Submarino Amarillo', que arrancará la temporada 2025-2026 mermado atrás ya que tampoco podrá contar durante mucho tiempo con el caboverdiano Logan Costa, que sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

