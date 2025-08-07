Irán afirma que el hombre ejecutado por espiar para Israel era un científico nuclear

Las autoridades de Irán han informado este jueves de que el hombre ejecutado la víspera por espiar para el Mossad, el servicio de Inteligencia exterior de Israel, ha sido identificado como Rouzbeh Vadi y trabajaba como "científico nuclear".

Vadi había sido condenado por espiar y colaborar con los servicios secretos israelíes después de que se hallaran pruebas de que se había reunido con varios agentes del Gobierno de Israel en la capital austriaca, Viena.

El propio acusado había confesado haber colaborado con Israel, según informaciones de la cadena de televisión iraní IRIB, que ha difundido un vídeo en el que se puede ver a Vadi admitiendo que envió información sobre las instalaciones nucleares de Fordo y Natanz. "Me pidieron que les enviara todo", recalca.

"La entrada y la salida de material nuclear en estas instalaciones es muy importante para Irán", apuntó el acusado en relación con el enriquecimiento de uranio.

El Centro de Medios Judiciales de Irán confirmó el miércoles que el acusado había sido ahorcado tras ser declarado culpable de los delitos de espionaje y colaboración con Israel.