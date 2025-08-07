Iberia bate en 2025 récord de capacidad con América Latina: 5,5 millones de asientos

Iberia ha superado en 2025 su récord anterior de conectividad entre América Latina y Europa, al programar a lo largo de este año una capacidad de más de 5,5 millones de asientos en este puente aéreo, un 5% más que los 5,3 millones ofertados en 2024. Esta cifra marca un nuevo hito histórico para la aerolínea.

Este crecimiento hará que Iberia opere durante el 2025 más de 350 vuelos cruzando el Atlántico para conectar América Latina con Europa en una semana, superando las 330 frecuencias semanales alcanzadas en algunos periodos del año anterior.

Este hito se ve reflejado en un crecimiento destacado en varios de los mercados en los que Iberia opera de América Latina. En Perú ha alcanzado los dos vuelos diarios, en Chile terminará el año con 12 frecuencias semanales, en Puerto Rico llegará a contar hasta con 11 vuelos a la semana y en República Dominicana: terminará 2025 y empezará 2026 con dos operaciones cada día, a excepción de un día de la semana.

Estos incrementos de capacidad se suman a la consolidación de otros crecimientos que se realizaron en las últimas semanas del año pasado, como el aumento a tres vuelos diarios con Buenos Aires y dos vuelos cada día con Sao Paulo.

De igual forma, las rutas con Ciudad de México y Bogotá cuentan con tres vuelos diarios cada uno, mientras que Montevideo, Quito, Guatemala, El Salvador y Costa Rica tienen un vuelo cada día. Por último, Río de Janeiro y Caracas tienen cinco frecuencias semanales, mientras que Ciudad de Panamá, Habana y Guayaquil cuentan con tres frecuencias a la semana.

El próximo 13 de diciembre Iberia empezará a operar su nueva ruta con la ciudad brasileña de Recife, donde iniciará sus operaciones con tres frecuencias semanales.

MADRID, CADA VEZ MÁS CERCA

En medio de este incremento de la capacidad entre América Latina y Europa, destaca la mayor utilización que los clientes de América Latina están haciendo del programa de stopover Hola Madrid, el cual permite alargar la escala en Madrid por hasta nueve noches y disfrutar de un gran abanico de descuentos y ventajas en alojamiento, ocio, gastronomía y transporte en la capital de España.

El stopover Hola Madrid, que no tiene costo alguno, permite a los clientes aprovechar esa parada en la ciudad tanto a la ida como a la vuelta de alguno de los demás destinos de Iberia en España, Europa o en el resto del mundo.