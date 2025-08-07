Hyundai y General Motors desarrollarán conjuntamente cinco nuevos vehículos para 2028

Hyundai y General Motors desarrollarán conjuntamente cuatro nuevos vehículos para el mercado automovilístico de Centroamérica y Sudamérica, así como una camioneta para Norteamérica lo que marca un hito significativo en su colaboración estratégica previamente anunciada.

Las dos compañías desarrollarán conjuntamente cuatro vehículos para el mercado de Centroamérica y Sudamérica, incluyendo un SUV compacto, un automóvil y una camioneta pickup, así como una camioneta pickup mediana, todos con la flexibilidad de utilizar sistemas de propulsión de combustión interna o híbridos. Hyundai y General Motors también desarrollarán conjuntamente una camioneta comercial eléctrica para Norteamérica.

Ambas firmas esperan que las ventas de los vehículos desarrollados conjuntamente superen los 800.000 vehículos al año una vez que la producción esté completamente ampliada.

General Motors liderará el desarrollo de la plataforma de camiones de tamaño mediano, mientras que Hyundai liderará el desarrollo de la plataforma de vehículos compactos y furgonetas eléctricas. Las dos compañías compartirán plataformas comunes y desarrollarán interiores y exteriores únicos en consonancia con sus respectivas marcas.

Ya están en marcha los trabajos de diseño e ingeniería de los nuevos vehículos para los mercados de América Central y del Sur, que se lanzarán en 2028. La furgoneta comercial eléctrica se fabricará en Estados Unidos a partir de 2028.

"La colaboración estratégica de Hyundai con GM nos ayudará a seguir ofreciendo valor y opciones a nuestros clientes en múltiples segmentos y mercados de vehículos", afirmó el presidente y director ejecutivo de Hyundai, José Muñoz.

De su lado, el vicepresidente senior de General Motors y director global de compras y cadena de suministro, Shilpan Amin, ha explicado que estos cinco vehículos están dirigidos a los segmentos más grandes de los mercados de América Central y del Sur, así como al segmento comercial de América del Norte.

"Al asociarnos, brindaremos más opciones a nuestros clientes con mayor rapidez y a un menor costo. Estos primeros vehículos desarrollados conjuntamente demuestran claramente cómo aprovechamos nuestras fortalezas complementarias y nuestra escala combinada", ha añadido.

Ambas compañías también planean iniciativas conjuntas de abastecimiento en América del Norte y del Sur para materiales, transporte y logística. Otras áreas de posibles operaciones conjuntas incluyen materias primas, componentes y sistemas complejos.

Asimismo, Hyundai y General Motors también acordaron explorar la colaboración en acero con bajas emisiones de carbono como parte de su compromiso con la fabricación sustentable.