Granada-Cartuja, con 40,9ºC, registró este miércoles la máxima de España, según AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró 40,9ºC este miércoles en Granada-Cartuja, la máxima temperatura durante este día en la red estatal de estaciones, en una jornada en la que un total de ocho estaciones estuvieron por encima de 40ºC. En comparación, la máxima de este martes en España fueron los 42,7ºC en Talavera de la Reina (Toledo).

Así lo ha detallado el portavoz de AEMET, José Luis Camacho, en el resumen de fenómenos significativos registrados este miércoles de manera provisional en los observatorios de la red de AEMET.

Las otras siete estaciones que han estado por encima de los 40ºC este miércoles han sido Granada / Aeropuerto y Minas de Almadén en Ciudad Real (40,6ºC); Montoro, Vega Armijo, en Córdoba (40,5ºC); El Robledo en Ciudad Real y Serradilla Automática en Cáceres (40,3ºC); Mérida en Badajoz y Ontinyent en Valencia (40,1ºC).

De forma paralela, las mínimas se registraron en Nestares (Cantabria) con 9,3ºC, en Navascués en Navarra con 9,6ºC y en El puente en Zamora con 9,7ºC.

Más allá de eso, Camacho ha reseñado que el frente debilitado ocasionó ayer unas pocas precipitaciones, como los 7,2 litros en 24 horas que se recogieron en Pola de Somiedo (Asturias). Por lo demás, no hubo actividad tormentosa a excepción de una tormenta sobre el mar junto a Alborán.

Por último, ha explicado que la lista de rachas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora (km/h) este miércoles estuvo encabezada por Sierra Nevada en Granada con 73,8 km/h y Estaca de Bares con 70,2 km/en el litoral de A Coruña.